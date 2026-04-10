新型エルグランド「AUTECH」内装の一部を公開 26年夏発売の高級ミニバン

2026年4月10日に日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、今夏発売予定の新型「エルグランド」をベースとしたカスタムカー「AUTECH」のインテリア画像を新たに公開しました。

ブルーステッチが施されたシートなど、こだわりの内装デザインの一部が明らかになっています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」先行公開画像です！（30枚以上）

全面刷新を控える日産のミニバン、新型「エルグランド」。

新型エルグランドは、「The private MAGLEV」をデザインのコンセプトとしています。

日常から離れた移動体験を提供する外観と、専用のくつろぎ空間を思わせる内装が組み合わされています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1895mm×全高1975mm（日産測定値）となり、従来型と比較して若干サイズアップ。

パワートレインについては、第3世代に進化させたハイブリッド機構「e-POWER」と、電動式の4輪制御システム「e-4ORCE」が組み込まれます。

専用に開発された排気量1.5リッターの直列3気筒エンジンに、主要なコンポーネントを統合した「5-in-1」ユニットを採用することで、高効率な走りを実現しています。

そんな新型エルグランドのカスタムモデルとして設定される「AUTECH」。

AUTECHブランドは、スポーティさと高級感を両立させたスタイリングを特徴としており、発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海や空を連想させるブルーをアイコニックカラーに設定しています。

2025年10月の第1弾では、ドットパターンのフロントグリルやブルーのエンブレムを含む画像を先行公開。

続いて2026年3月13日には、多スポークデザインの専用ホイールや、シルバーの加飾が施されたエアロパーツの一部が公開されています。

これまでに公開された意匠に対しては、多段スポークを備えたホイールの造形や、派手さを抑えたシルバー加飾パーツの落ち着いた質感などを評価する意見がインターネット上で見受けられました。

また、ブランド特有のブルーの車体色と最新のハイブリッド技術の組み合わせについても、好意的な反応が寄せられています。

そして、2026年4月10日にNMCが追加公開した画像は、新型エルグランド「AUTECH」のインテリアの一部を捉えたものです。

画像からは、黒を基調としたシートに、同ブランドの象徴であるブルーのステッチがあしらわれていることが確認できます。

また、座面部分には緻密な縫製によるパターンが施されており、車内の上質な空間作りが図られていることがうかがえます。

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新型エルグランドAUTECHの発売時期は、2026年の夏頃が予定されています