記者会見する労災認定された女性の長女＝10日午後、厚労省化粧品会社の販売員として働き、中皮腫で亡くなった宮城県の女性＝当時（68）＝が、アスベスト（石綿）の吸引が原因の可能性があるとして労災認定された問題で、支援団体「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」（東京）は10日、勤務先だった資生堂ジャパンや厚生労働省などに、実態調査や健康管理体制の整備を求める要望書を提出した。女性は1974年3月から77年6月