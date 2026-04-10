「Venue101 （#108）」キービジュアル NHKの音楽番組「Venue101」の4月11日（23時〜）放送回に、NiziU、Kis-My-Ft2、BE:FIRST、そして初登場のAoooの4組が出演する。デビュー15周年のKis-My-Ft2が語る絆のエピソードや、BE:FIRSTの素顔が垣間見える「超細かいあるある」など、トーク企画を展開。【動画】キスマイ・NiziU・BE:FIRST・Aoooが「Venue101」で披露する楽曲MV脱“いい子”を歌うNiziUのちょっぴりやんち