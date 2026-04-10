

「Venue101 （#108）」キービジュアル

NHKの音楽番組「Venue101」の4月11日（23時〜）放送回に、NiziU、Kis-My-Ft2、BE:FIRST、そして初登場のAoooの4組が出演する。デビュー15周年のKis-My-Ft2が語る絆のエピソードや、BE:FIRSTの素顔が垣間見える「超細かいあるある」など、トーク企画を展開。

【動画】キスマイ・NiziU・BE:FIRST・Aoooが「Venue101」で披露する楽曲MV

脱“いい子”を歌うNiziUのちょっぴりやんちゃな“Little Bad”エピソードとは？

約12万人を動員したアリーナツアーを完走したばかりのNiziUが登場。最新曲「Too Bad」をパフォーマンスする。これまでの彼女たちと一線を画した、大人でクールな歌詞とサウンドが特徴の楽曲で、受け身の“いい子”から脱却し、自分の意思を大切に生きていく姿を表現している。この楽曲にちなんで、番組ではメンバーのちょっぴりやんちゃな一面“Little Bad”な瞬間を目撃したエピソードを聞く。

15周年のKis-My-Ft2 “忘れられないメンバーの言葉”はまさかの…!?

Kis-My-Ft2が披露するのは、4月からNHK総合で放送中のアニメ『MAO』のオープニングテーマとなっている「HEARTLOUD」。アニメの世界観を彷彿とさせる情熱的かつ「和」テイストなサウンドに乗せて、心を揺さぶる“言葉の力”について歌った一曲。そこで番組では、今年デビュー15周年を迎えるキスマイに「忘れられないメンバーの言葉」を調査。その意外な結果から、6人の絆の深さが明らかに…!?

Aoooが初登場！Venue 独占のフェス映像＆お手製サコッシュの出来栄えは？

元・赤い公園のボーカル・石野理子をはじめ、それぞれソロとしても確固たる実績を持つ4人によるロックバンド・AoooがVenueに初登場。国内外のフェスに怒涛の勢いで出演しているAoooが今月出演したのが、横浜で開催された都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」。横浜のいたるところでパフォーマンスやイベントが繰り広げられたこのフェスで、Aoooは海を間近に望む横浜赤レンガ倉庫のステージで聴衆を沸かせた。そんな4人が、ステージの合間にフェスを楽しむ様子にカメラが密着。会場内のワークショップで、MCの濱家・生田をイメージしたオリジナルサコッシュを作製。その出来栄えやいかに…？

パフォーマンスはCENTRALのステージから「Yankeee」をお届け。Venue独占映像のここでしか見られないパフォーマンス。

BE:FIRSTメンバーの“超細かいあるある”で明かされる愛すべき素顔とは…？

今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRST。今回、それぞれの“超細かいあるある”が、メンバーから番組へ続々と寄せられた。「SHUNTOのカバンが大きい日は…」、「JUNON は食事の終わり際に…」など、5年間を過ごしてきた仲の良い彼らだからこそ知るあるあるエピソードから、彼らの愛すべき素顔に迫る。ライブで披露するのは5周年イヤーを飾る「BE:FIRST ALL DAY」。“生涯 BE:FIRST である”ことを力強く宣言する、彼ららしいヒップホップナンバー。

スタジオではMCのふたりを中心に、4組のアーティストが生放送ならではの臨場感あふれるトークとパフォーマンスを繰り広げる。さらにNHKプラスの配信や、番組公式SNSでのコンテンツで、放送をもっと楽しめる企画も。

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送で届けている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。番組情報「Venue101 （#108）」放送予定 （※番組内容は変更となる場合があります）【出演・曲目】 ※五十音順Aooo 「Yankeee」Kis-My-Ft2 「HEARTLOUD」NiziU 「Too Bad」BE:FIRST 「BE:FIRST ALL DAY」【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花 【ナレーション】 服部伴蔵門【日時】 2026年4月11日（土）23時00分〜23時30分 ＜NHK 総合・生放送＞※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信