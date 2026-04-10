寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が4月10日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、イラン情勢について意見を交わした。 寺島アナ「アメリカとイランが2週間の停戦で合意した中東情勢をめぐり、イスラエル軍は8日、レバノンの親イラン勢力ヒズボラに大規模な攻撃を仕掛けま