◆■群馬とA東京が千葉Jを1差で追いかける 4月8日に「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第30節が行われ、レギュラーシーズンは残り10試合となった。上位勢の結果に明暗が分かれ、チャンピオンシップ（CS）出場権争いを含む上位争いは依然として流動的な状況が続いている。 東地区では首位の宇都宮ブレックスがホームでアルバルク東京に競り負け、地区優勝マジック8の