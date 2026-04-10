なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の浜野まいかが、自身を象徴するゴールを解説。チームメートである長谷川唯も絶賛する一撃となった。【映像】なでしこ浜野まいか、一瞬の“神ムーブ”→ダイレクト弾4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。注目される