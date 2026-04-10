大分県大分市佐賀関で起きた大規模火災の支援に役立ててもらおうとコープおおいたなどが9日県に対し合わせておよそ8650万円の義援金を贈りました。 県庁 今回の義援金は大規模火災に見舞われた佐賀関を支援しようとコープおおいたが全国の生協に呼びかけたものです。 それぞれから集まった総額はおよそ8650万円に上り9日は県庁で義援金の贈呈式が行われました。 県庁 この中で