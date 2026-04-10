人気プロトレーナー・船木永登氏が教える足首の障害予防ドリル野球選手やその保護者にとって、最大の懸念は「怪我によるリタイア」だろう。仙台育英高出身で、小学生からプロまで幅広くサポートする「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんもまた、「怪我で野球を断念する選手を多く見てきた」という。体が成長し出力が上がる局面では、制御不能な力が体に負担をかける。そこで船木さんは、出力に見合う土台作りとして、低