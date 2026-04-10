インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が8日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの西山真瑚との練習動画を公開すると、ファンから期待を寄せる声が集まった。紀平はインスタグラムにスケート靴と炎の絵文字を添えて動画を投稿。練習で西山と息のあった滑りを見せる23歳がいた。昨秋にアイスダンスに転向した紀平。4位だった昨年末の全日本選手権から3か月以上が経過し、レベルアップしたスケ