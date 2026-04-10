今季の米大リーグ（ＭＬＢ）開幕時の選手平均年俸が昨年より３・４％アップして５３４万ドル（約８億４９００万円）で史上最高額になったと９日（日本時間１０日）、ＡＰ通信が報じた。最高額はＪ・ソト外野手（メッツ）が６１９０万ドル（約９８億円）、次いでＣ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）の４２５０万ドル（約６８億円）。３位にはＺ・ウィーラー投手（フィリーズ）とＢ・ビシェット内野手（メッツ）が４２００万ド