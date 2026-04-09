◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・茨木秀俊投手（21）が9日のヤクルト戦でプロ初先発し、降りしきる雨の中で6回2失点の好投を見せ、プロ初勝利を挙げた。最終イニングとなった6回は2死満塁まで攻め立てられるも、代打・宮本を空振り三振に斬り、ピンチを脱出。7回を2番手・桐敷が無失点で終え、その裏の自軍の攻撃中に雨脚が強くなり、コールドゲームとなった。ここで珍事が起きた。従来なら