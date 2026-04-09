500本以上の映像作品で作中の料理に携わってきたフードコーディネーターのはらゆうこさん。『情熱大陸』の出演でその仕事ぶりが話題になったばかりだが、もともとは8年間公務員として働いた、少し変わった経歴の持ち主だ。クックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』で語ってくれました。 『情熱大陸』が映した、カメラの後ろの世界 今年放送された『情熱大陸』に登場したとき、業界関係者からは「いつも通り