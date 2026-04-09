浜崎あゆみがデビュー28周年を迎えた4月8日（水）、東京・有明アリーナ公演を皮切りに＜ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-＞をスタートさせた。大反響を呼んだ2年間に渡るアジアツアーを経て、待望の全国ツアー。浜崎あゆみのデビュー28周年を祝うため、平日にもかかわらず全国、そしてアジア各国からもファンが駆け付け、会場はファンのピンクオーシャンに埋め尽くされた。ABEMAでの生配信もあり、画面越しにも多くの