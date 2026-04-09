◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、甲子園球場)ヤクルトが甲子園で3試合連続エラーを記録。2回に1アウト2塁のピンチとなりましたが、先発・奥川恭伸投手が無失点に抑えました。試合は両チーム無得点で迎えた2回、先頭の佐藤輝明選手が打ったボールをサードの武岡龍世選手がファンブル。エラーで出塁を許します。ヤクルトは初戦の4失策、2戦目の1失策と甲子園で3試合連続エラーとなりました。その後、佐藤選手に盗塁を許し