ニューカッスルは今夏の移籍市場でも前線の補強へ熱心に取り組むことが予想されているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。ニューカッスルは昨夏、絶対的エースだったアレクサンデル・イサク（現リヴァプール）が移籍を決断したため、ストライカーの補強が急務となり、シュツットガルトから総額9000万ユーロでニック・ヴォルテマーデ、ブレントフォードから5500万ポンドでヨアネ・ウィッサを獲得した。ヴォルテマーデはプレミアデ