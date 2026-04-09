女子プロレス「スターダム」の伊藤麻希（３２）が、２６日横浜アリーナ大会を前にした９日、都内で公開練習を行った。伊藤は自身が率いる「伊藤リスペクト軍団（伊藤軍）」を招集。しかし３人のメンバーのうち集まったのは古沢稀杏ひとりだった。まず伊藤は古沢に座学を行い、伊藤軍と「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」とのライバル関係を解説。その上で「プロレスは入場が１０割」と言って古沢に対し、伊藤の入場曲のダン