三寒四温。職場で、仲間で、家族でとメンバーは様々ながら、花見という束の間の酒宴を楽しみにする人は多い。天下人、豊臣秀吉もその一人だった。有識故実家の〓山宗東さんは「秀吉が死の直前に開催した大イベントが醍醐の花見。その参加者は秀吉を含む男性3名に対し女性は1300名という異常なものだった」という――。喜多川歌麿作「太閤五妻洛東遊観之図」（写真＝アメリカ合衆国議会図書館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「