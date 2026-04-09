◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日、美浦トレセンクイーンＣの勝ち馬ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は７枠１４番に入った。過去３勝を挙げているが、最後に勝ったのは０６年のキストゥヘヴン。過去にはウオッカが敗れた枠番でもある。萩原調教師は「決められた枠でジョッキー（クリストフ・ルメール騎手）が対応してくれると思います。追い切った