NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。中日は前日先発した中西聖輝投手と勝野昌慶投手を抹消しました。中西投手は2025年ドラフト1位で青山学院大から中日に入団。1日の巨人戦でプロ初登板・初先発を迎えており、8日のDeNA戦が2試合目の先発マウンドとなっていました。この日は初回に細川成也選手が2ランを放ち中日が先制。援護をもらった中西投手は2回までDeNA打線を無失点に抑えます。しかし3回に筒香嘉智選手の同点2ランを浴び失