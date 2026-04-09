NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。中日は前日先発した中西聖輝投手と勝野昌慶投手を抹消しました。

中西投手は2025年ドラフト1位で青山学院大から中日に入団。1日の巨人戦でプロ初登板・初先発を迎えており、8日のDeNA戦が2試合目の先発マウンドとなっていました。

この日は初回に細川成也選手が2ランを放ち中日が先制。援護をもらった中西投手は2回までDeNA打線を無失点に抑えます。しかし3回に筒香嘉智選手の同点2ランを浴び失点。6回の攻撃では代打が送られ降板となるも、直後に中日が犠牲フライで勝ち越し、中西投手に勝利投手の権利が到来しました。しかし8回に4番手・メヒア投手がタイムリーを浴び同点。中西投手はプロ初勝利とはなりませんでした。なお、この日は5回88球を投げ、被安打5、奪三振7、与四球3、2失点の成績。ここまでは防御率5.23となっていました。

同じく抹消となった勝野投手は、開幕1軍を勝ち取るも4登板中の3試合でいずれも1失点。勝ち越しを許す場面もあり防御率7.36となっていました。