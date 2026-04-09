俳優の三宅裕司が９日、都内で、座長を務める熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。東京の喜劇にこだわる熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾。沢口靖子、野呂佳代をゲストに招き、ボウリング業界を題材に描く。出演、構成、演出を手掛ける三宅は「最高傑作を作ろうと作家が頑張って、とっても面白く脚