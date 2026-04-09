JKAは9日、「出張オートレース！〜パブリックビューイング＆ファンミーティング〜in名古屋」を4月29日、名古屋市内でオッズ・パーク社とのコラボにて開催すると発表した。当日はSG「第45回オールスター・オートレース」の優勝戦が行われる。この一戦のパブリックビューイングを実施し、同時に飲酒・飲食を楽しみながらファンミーティングも行うというもの。昨年11月の東京・上野、今年2月の大阪に続く3度目の開催。多くの参