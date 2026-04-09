2月に妊娠を発表したタレント・小池美由が5日、自身のインスタグラムを更新。マタニティーライフの一端をうかがわせる投稿が反響を呼んでいる。 【写真】膨らみがはっきり3月末「お腹がぽんぽこしてきました」な姿に 「31週の時に噂の儀式的として サーティワンアイスクリームへ」と記した小池。持っているカップは「スーパーマリオギャラクシー」コラボのデザイン。ふんわり感のある