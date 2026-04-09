2月に妊娠を発表したタレント・小池美由が5日、自身のインスタグラムを更新。マタニティーライフの一端をうかがわせる投稿が反響を呼んでいる。



【写真】膨らみがはっきり 3月末「お腹がぽんぽこしてきました」な姿に

「31週の時に噂の儀式的として サーティワンアイスクリームへ」と記した小池。持っているカップは「スーパーマリオギャラクシー」コラボのデザイン。ふんわり感のある五分袖トップスでスプーンを手に笑みを浮かべる姿をアップした。



「それぞれの週で儀式あったみたいですが 小池は無知でした 笑」とつづった小池。11週にポッキー、17週にセブンティーンアイス、28週にミスタードーナツなどなど、さまざまな儀式がSNSでも散見される。「アイス大好きマンなので無限にいけるぜ アイスだけはほんとに早食いなのでいつか見せたい 夢中で食べすぎていつの間にか無くなる」と続けた。



小池は妊娠公表後から「妊娠日記」を公開。2日には「今日から12w！と喜んでたら急に出血！」と病院に行ったことを明かし、胎盤の位置が低めのためだったことを報告している。6日には「朝から普通に過ごしてたけど 急にフラフラっと」と貧血に見舞われたことを伝えるなど、体験を分かりやすく伝え、つわり中の救世主となったアニメや夫についても紹介している。



「お好きなお味はなに？？？ 小池はラブポーションサーティワン」とイチ推しとともにファンに問いかけた。「#3枚目オフショット 美味しすぎて痺れました！最高！」と“サービス”の変顔ショットも。ファンも「痺れる顔可愛すぎ!!」「マリオの青いやつ気になってます」「ラブポーション同じくです！」とキュートな投稿を喜んでいた。



小池は1994年生まれ、神奈川県出身。2012年にソロアイドルとしてインディーズデビュー。14年に「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューした。身長144センチの小柄で明るいキャラクターで人気に。23年にキックボクシングのRISEバンタム級元王者の元格闘家、タレントの宮城大樹と結婚。2月11日にインスタグラムで不妊治療を経て、第1子を妊娠したことを公表。出産予定が今夏であることを報告している。



（よろず～ニュース編集部）