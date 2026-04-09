アンカー・ジャパンは、スマートディスプレイを搭載したUSB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を発売した。価格は3990円。 Anker Japan 公式オンラインストア、直営店のAnker Store、Amazon.co.jp、楽天市場、一部の家電量販店などで取り扱われる。4月15日までの間、Amazon.co.jpとアンカーの公式ECでは20％オフで購入できる。 本体側面にスマートディスプ