SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。今年の元旦に結婚を発表した夫である男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）との夫婦釣りショットを披露した。「4月12日に放送されるNHK『釣りびと万歳』に出演します」と書き出すと、自身と辻本が釣り船の上で魚を手に笑顔を見せるショットをアップ。「普段から良く釣りに行くので2人の初ロケが釣り番組で嬉しかったです