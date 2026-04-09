SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。今年の元旦に結婚を発表した夫である男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）との夫婦釣りショットを披露した。

「4月12日に放送されるNHK『釣りびと万歳』に出演します」と書き出すと、自身と辻本が釣り船の上で魚を手に笑顔を見せるショットをアップ。

「普段から良く釣りに行くので2人の初ロケが釣り番組で嬉しかったです 公式YouTubeチャンネル珠理奈HOUSEにも釣り動画アップしているので是非覗いてみてね」とアピールした。「一度、釣りびと万歳でカマス釣りに挑戦させていただきましたが 今回は地元愛知で2人で五目釣りにチャレンジ！！家族のように温かいスタッフさん方と一緒で楽しいロケでした 皆さんも是非、お友達や家族と一緒に釣りを楽しんでみてください」と記した。

「撮影時から、スタッフさんがお写真を投稿して放送開始まで是非盛り上げてください！と私達にお話してくださったので、先月まずはお写真を投稿したのですが 楽しみにしてくださっていた皆様にやっと番組名をお伝えできて嬉しいです」とも記した。

松井の投稿に、フォロワーからは「夫婦2人で釣りロケとはいいね 仲の良さがすごく伝わってくるよ」「前回かなり前に出てたときも凄いって思ってたけど、今回は結婚して旦那様とだなんて嬉しエモい」といった反響が寄せられている。