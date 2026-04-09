◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースのジャック・ドライヤー投手（27）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に7回から2番手で登板。制球に苦しみ1死しか奪えず2点を失い、先発した大谷翔平投手（31）の白星を消した。チームも逆転負けで連勝が5で止まった。ドライヤーは4─2の7回、先発・大谷の後を受けてマウンドへ。ただ、代打・シュナイダーを四球で歩かせる