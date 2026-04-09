◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースのジャック・ドライヤー投手（27）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に7回から2番手で登板。制球に苦しみ1死しか奪えず2点を失い、先発した大谷翔平投手（31）の白星を消した。チームも逆転負けで連勝が5で止まった。

ドライヤーは4─2の7回、先発・大谷の後を受けてマウンドへ。ただ、代打・シュナイダーを四球で歩かせると、ヒメネスを左飛に打ち取ったもののハイネマンには中前打を許し一、二塁とピンチを背負い、スプリンガー、バーショに連続適時打を浴び、2失点であっという間に同点に追いつかれ、降板。大谷の勝利投手の権利がなくなった。

後を継いだトライネンがこの回を抑え、同点に食い止めたものの4─4の8回にカスペリアスが1点を勝ち越され、チームは逆転負けを喫した。

試合後、ドライヤーは先頭に四球を出したことに「単純に実行力の問題だと思う。複数の打者に対してカウントを悪くしてしまうと厳しくなる。仮にゾーン内に投げられても、カウントで不利な状況になる。それは避けないといけない」と反省。「最終的には自分がストライクを投げきれなかった。そこに尽きる」と肩を落とした。

球自体は「感覚自体は悪くなかった。いい状態だったと思うし、ああいう場面で投げることも望んでいる。勝つためにできることをやりたかった」と振り返りつつ「今日は自分の仕事ができなかった。ブルペンも他の投手はいい仕事をしている。今日は自分が役割を果たせなかった」と敗因は自身にあると受け止めた。