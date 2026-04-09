薬剤師の確保につなげようと、大分大学は、薬学部がある京都の同志社女子大学と協定を結びました。 大分大学が同志社女子大学と協定 大分大学では7日、北野正剛学長や同志社女子大学の川崎清史学長など関係者が出席して調印式が行われました。今回結ばれた連携協定には、同志社女子大学薬学部の学生の実務実習を大分大学医学部附属病院で受け入れることなどが盛り込まれています。 ◆大分大学 北野正剛学長 「