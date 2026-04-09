「テレビがつかない」から口論になり母親を死に至らしめた後悔なのだろうか、検察へ向かう車に乗り込む際、容疑者の表情は憔悴しきっていた──。４月３日の夜、神奈川県警高津署は、同区在住の自称アルバイト・朴舘（ほうのきだて）隆容疑者（49）を母親（75）への殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。「事件が起きたのは同日午後９時半ごろ。自宅で『テレビがつかない』と話していた母親がテレビのケーブルを別のところに差していたこ