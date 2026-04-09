英ロック歌手デビッド・ボウイやイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）のアルバムカバー写真などを撮影した世界的な写真家鋤田正義さん（87）＝福岡県直方市出身＝を追ったドキュメンタリー映画の上映会が5月5日午後1時半〜4時、同市山部のユメニティのおがたで開催される。同17日午後2〜3時には鋤田さんが出演するギャラリートークも開かれる。映画は2018年公開の「SUKITA刻まれたアーティストたちの一瞬」。イラストや