【馬券のツボ】≪ここが買い≫前走クイーンCは1分32秒6の好時計でV。ゴール前はノーステッキで流す余裕があった。競馬場こそ違うが、持ち時計は阪神JFの勝ち馬スターアニスと並んで出走メンバー最速タイ。阪神は今週からBコース替わりで週末は晴れ予報。スピード勝負はむしろ歓迎とみる。≪ここが心配≫4戦3勝で唯一、負けたのが右回りの3走前サフラン賞で3着。出走メンバー最速の上がり3Fをマークしたがコーナリングを含め