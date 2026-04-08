中日が８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回、６―４で勝ち連敗を「３」でストップ。延長１０回に６番手として登板した根尾昂投手（２５）が１回を無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。中日は初回二死三塁から４番・細川が左翼席へ２号２ラン。「打ったボールはストレートです。初回に最高の形で先制点をあげることができて良かったです」という主砲の一発で先発のドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）に先