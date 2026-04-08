中日が８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回、６―４で勝ち連敗を「３」でストップ。延長１０回に６番手として登板した根尾昂投手（２５）が１回を無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。

中日は初回二死三塁から４番・細川が左翼席へ２号２ラン。「打ったボールはストレートです。初回に最高の形で先制点をあげることができて良かったです」という主砲の一発で先発のドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）に先制点をプレゼントした。

中西は５回５安打２失点で降板したが、６回に村松の犠飛で中日が勝ち越し。８回にも村松の適時打で４―２とリードを広げ、このまま逃げ切れば「ピンチをたくさん作ってしまいましたが なんとか粘れて良かったと思います」という中西のプロ初勝利となるはずだった。

だがまたしてもリリーフが踏ん張れない。４番手・メヒアが８回一死二、三塁からヒュンメルに２点適時二塁打を許して４―４の同点。これで中西の初勝利は消滅した。

延長１０回にマウンドに上がった６番手・根尾は蛯名を空振り三振、石田を遊飛、代打・松尾を空振り三振のパーフェクトリリーフ。延長１１回には一死満塁からボスラーの内野安打と敵失で２点を勝ち越すと、その裏は今季初登板の守護神・松山が無失点に抑えて連敗をストップ。プロ入り８年目、投手転向５年目の根尾がプロ初勝利をゲットした。