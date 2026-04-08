乃木坂46が8日、東京・日本武道館で、日大の入学式にサプライズで出演し、ミニライブを披露した。同グループ4期生の林瑠奈（22）がこの春に同大の芸術学部を卒業した縁からステージが実現した。厳かな式典から一転、会場が突如として暗転。何も知らない新入生からはどよめきが起こり、メンバーが登場した瞬間に大歓声が沸き起こった。「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「おひとりさま天国」などに加え、今日8日リリースの4