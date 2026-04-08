北九州市では小学校の新学期に合わせ8日、警察や行政などが通学路で見守り活動を行いました。県内では小学1・2年生が巻き込まれる事故が多いことから、警察は基本的な交通ルールを守るよう呼びかけています。北九州市小倉北区の西小倉小学校周辺の通学路では、警察や行政、地域ボランティアなどが子どもたちの登校を見守りました。見守り活動は、北九州市立の小学校で新学期が始まった8日、小倉北区内の公立小学校20校の周辺