災害時に重要な役割を担う、消防の第一線に立つため、今年も新人消防士たちの厳しい訓練が始まります。 熊本地震の発生から10年を前に、熊本県消防学校では、今年も入校式のはじめに黙とうが捧げられました。 熊本市消防局 朝倉陸大さん（23）「消防の基本を習得し、県民の信頼に応えられる消防職員になることを、ここに誓います」 今年入校したのは、県内12の消防本部で採用された88人です。 中には特別な思いを持った消防士