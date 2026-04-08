東京・世田谷区の砧公園で7日、倒木が相次ぎました。倒れたのは、高さ20メートルのコナラの木2本。けが人はいませんでした。砧公園での倒木はこれで4回目。これまでに5本が倒れ、3月は女性が下敷きになる事故も起きています。さいたま市でも7日夜、小学校に面した道路沿いで桜の木が根元近くから折れました。けが人はいませんでしたが、こちらも当時、強風が吹いていたということです。そして7日、クレーンの解体工事中に事故が起