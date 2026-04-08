◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日（8日、横浜スタジアム）DeNAの筒香嘉智選手が同点2ランホームランを放ちました。3回裏、先頭の牧秀悟選手がヒットで塁に出ると、1死一塁で回ってきた2打席目。中日先発・中西聖輝投手の初球を捉え、バックスクリーンまで運びました。筒香選手は4日の巨人戦で膝に死球を受け自力で歩くことができず肩を借りながらベンチへ戻り、そのまま途中交代。3試合ぶりのスタメン復帰で、変わらぬ実力を見せ