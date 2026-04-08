歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、驚きの家族関係を明かした。２世タレントを特集した７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。花は「父が５７歳の時の子で。父は３回結婚していて。兄が４人いて、一番上の長男（眞木蔵人）の娘と私は１個（歳）しか違わなくて」と説明した。マイク眞木は、初婚だった女優の前田美波里との間に俳優の長男・蔵人（５