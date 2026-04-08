熊本地震からの復興や県民の防災対策に役立ててもらおうと、JR熊本シティが7日、熊本県に300万円を寄付しました。 運営する「アミュプラザくまもと」が5周年を迎えるにあたり、県民への感謝の思いを込めて贈られたものです。寄付金は、自然災害からの復興や防災対策に活用されるということです。