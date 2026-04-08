PCゲームプラットフォームのSteamが、Apple Vision Pro向けにSteam Linkのベータ版をリリースすると発表しました。Steam LinkはSteam公式のリモートプレイアプリで、ハイスペックなPCにゲームの描画処理を任せ、スマートフォンや低スペックPCからリモートプレイすることが可能となります。Steam Link Apple Vision Pro 2D Beta :: Steam Link Apple iOS / Apple TV / Vision Prohttps://steamcommunity.com/app/353380/discussions