お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。人気アイドルの姿に自身の態度を反省する場面があった。同番組VTRには、ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智が登場。京都府宇治市を訪れた塩崎は、通りで出会った親子連れにオススメの飲食店を聞きつつ、自身らのファンという女の子をマイクスタンドに見立て、最新曲「好きすぎて滅！」を全力歌唱するという“神対応”を見せ