管理する人もなく、雑草に覆われひっそりと朽ちていく墓石――。超高齢化と過疎化が同時に進行している日本社会では、地方を中心に「無縁墓（むえんぼ・むえんばか）」の問題が急速に広がっている。 2023年9月に総務省が公表した調査によると、公営墓地を管理する全国765の自治体のうち、実に58.2%にあたる445自治体が無縁墳墓を抱えていると回答。 かつて「お墓は先祖代々守るもの」という意識が当然だった時代は終わ