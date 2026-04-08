ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは現地４月７日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、守田英正を擁するスポルティングと敵地で対戦。守田はボランチでフル出場したなか、１−０で勝利した。なかなか得点を奪えなかったアーセナルは、63分にマルティン・スビメンディがコントロールショットでネットを揺らしたが、直前のプレーでヴィクトル・ヨケレスがオフサイドと判定され、ノーゴールとなった。それ