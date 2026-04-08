「いかに厳しいものになるか100%理解している」敵地でスポルティングに先勝したアーセナル。指揮官は兜の緒を締める「万全の準備を整えるつもりだ」【CL準々決勝】
ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは現地４月７日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、守田英正を擁するスポルティングと敵地で対戦。守田はボランチでフル出場したなか、１−０で勝利した。
なかなか得点を奪えなかったアーセナルは、63分にマルティン・スビメンディがコントロールショットでネットを揺らしたが、直前のプレーでヴィクトル・ヨケレスがオフサイドと判定され、ノーゴールとなった。
それでも90＋１分、途中出場の２人で決勝点を奪取。ガブリエウ・マルチネッリの浮き球のパスを、カイ・ハバーツがペナルティエリア内で巧みにトラップして左足でゴールに流し込んだ。
クラブの公式サイトによると、アルテタ監督は「我々が望む結果を達成するために、フィニッシャーがどれだけ重要だったか。ガビ（マルチネッリ）は途中出場で大きなインパクトを与えたし、カイもマックス（・ダウマン）も同様だ。我々はフィニッシャーを必要としていたし、その点は本当に満足している」と語った。
手応えを感じている指揮官は「チャンピオンズリーグで、アウェーで勝つのは非常に難しい。だからこそ、私たちが成し遂げたことの大きさが分かるだろう」「我々が非常に優位に立った時間帯もあり、チャンスも作れた」と頷く一方で、「ボックス内やその周辺での決定力は欠けていた。ラストパスをより効率的かつ鋭くする必要があった」と反省点も口にした。
アーセナルは15日、優位な状況でホームのエミレーツ・スタジアムにスポルティングを迎え、第２レグを戦う。
ベスト４進出へ。アルテタ監督は最後に「選手たちは、エミレーツ・スタジアムでの試合がいかに厳しいものになるか100%理解している。我々は万全の準備を整えるつもりだ」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合終了間際に生まれた決勝弾！ ハバーツが巧みなトラップから冷静に流し込む
なかなか得点を奪えなかったアーセナルは、63分にマルティン・スビメンディがコントロールショットでネットを揺らしたが、直前のプレーでヴィクトル・ヨケレスがオフサイドと判定され、ノーゴールとなった。
クラブの公式サイトによると、アルテタ監督は「我々が望む結果を達成するために、フィニッシャーがどれだけ重要だったか。ガビ（マルチネッリ）は途中出場で大きなインパクトを与えたし、カイもマックス（・ダウマン）も同様だ。我々はフィニッシャーを必要としていたし、その点は本当に満足している」と語った。
手応えを感じている指揮官は「チャンピオンズリーグで、アウェーで勝つのは非常に難しい。だからこそ、私たちが成し遂げたことの大きさが分かるだろう」「我々が非常に優位に立った時間帯もあり、チャンスも作れた」と頷く一方で、「ボックス内やその周辺での決定力は欠けていた。ラストパスをより効率的かつ鋭くする必要があった」と反省点も口にした。
アーセナルは15日、優位な状況でホームのエミレーツ・スタジアムにスポルティングを迎え、第２レグを戦う。
ベスト４進出へ。アルテタ監督は最後に「選手たちは、エミレーツ・スタジアムでの試合がいかに厳しいものになるか100%理解している。我々は万全の準備を整えるつもりだ」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】試合終了間際に生まれた決勝弾！ ハバーツが巧みなトラップから冷静に流し込む