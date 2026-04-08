「いかに厳しいものになるか100%理解している」敵地でスポルティングに先勝したアーセナル。指揮官は兜の緒を締める「万全の準備を整えるつもりだ」【CL準々決勝】

「いかに厳しいものになるか100%理解している」敵地でスポルティングに先勝したアーセナル。指揮官は兜の緒を締める「万全の準備を整えるつもりだ」【CL準々決勝】