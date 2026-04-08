アーセナルは7日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでスポルティングの本拠地に乗り込み、1−0で勝利した。同試合の後半アディショナルタイム、ドイツ代表MFカイ・ハヴァーツの決勝弾をアシストしたブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリが、ポルトガルメディア『Sport TV』を通して試合を振り返った。アーセナルは3月22日のカラバオ・カップ（EFLカップ）決勝でマンチェスター・シティに0−2で、今月4