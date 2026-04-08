UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 スポルティングとアーセナルの第1戦が、4月8日04:00にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。 スポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、ペドロ・ゴンサウベス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギ